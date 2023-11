Neymar recebe alta após avaliação médica

O atacante Neymar recebeu alta na manhã deste sábado (04) do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, após nova avaliação feita pelo chefe médico da Seleção Brasileira Masculina, Dr. Rodrigo Lasmar. O profissional, vale lembrar, mora na capital mineira, afinal, também trabalha no Atlético-MG.

De acordo com o médico, aliás, o jogador, que passou por cirurgia para tratamento das lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo na última quinta-feira (02), apresentou boa evolução no pós-operatório. Agora, o passo seguinte é iniciar o trabalho de fisioterapia.

No dia 18 de outubro, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou que o atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e da Seleção Brasileira, teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos do joelho esquerdo. A lesão ocorreu um dia antes, durante a partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

O Brasil, vale lembrar, está em terceiro, com sete pontos em quatro partidas. São dez países em disputa. Os seis primeiros se classificam, enquanto o sétimo colocado irá para a repescagem. Neymar, por sua vez, só deve voltar a atuar no segundo semestre de 2024. Assim, ele corre risco de ficar fora da Copa América, entre junho e julho do ano que vem.

