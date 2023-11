Manchester City goleia com atuação magistral de Doku

Com bola massacrante, o Manchester City só encontrou dificuldade para furar a retranca do Bournemouth até 3o do primeiro tempo. Porém, neste momento, saiu o primeiro gol, de Doku. Depois disso, o time construiu facílima goleada por 6 a 1, neste sábado (4/11), no Ettihad Stadium, pela 11ª rodada inglesa. Ainda no primeiro tempo, Bernardo Silva e Akanji (ambos em passes de Doku) ampliaram. Na etapa final, Foden ampliou (nova assistência de Doku!). Somente aí os visitantes descontaram, com Sinisterra. No fim mais dois gols do time da casa: um foi de Bernardo Silva com passe de … Doku, é claro! Enfim, Aké fechou a surra no único tento sem a presença do cara do jogo. Aliás, Haaland jogou e mesmo com o City fazendo seis, o goleador passou em branco.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Com um gol e quatro assistências, o holandês Doku ratificou a escolha de Guardiola por ele no lugar de Grealish. O City foi aos 27 pontos, provisioriamente na liderança. Mas ainda pode perder posições para Tottenham e Arsenal. O Bournemouth está parado nos seis pontos, em 17º lugar. Dessa forma, segue como o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Manchester City faz três gols em sete minutos

Depois de pressionar muito o retrancado Bournemouth, sem sucesso, o Manchester City conseguiu furar a retranca. Após muita troca de bola e quase marcando num chute de Bernardo Silva, o time da casa saiu na frente numa jogada individual de Doku, aos 30. O atacante deu um passe para Rodri, na área, recebeu na frente e bateu para fazer 1 a 0. Com isso, a porteira foi aberta. Aos 32, Doku caiu pela direita e tocou para Bernardo Silva ampliar. Aos 36, Doku bateu de fora da área. A bola bateu nas costas de Akanji e entrou. O juiz deu gol deste último. Em sete minutos, o City matava o jogo. Os números do primeiro tempo: 74% de posse e 15 finalizações a duas.

Doku é o cara!

Na etapa final, mesmo com o City diminuindo a pressão, as chances se acumularam. Aos 19, Doku encontou Phil Foden bem colocado e a fera não perdooou, ampliando o placar. Aos 29, Sinisterra diminuiu para o Bournemouth num belo gol. Mas a grande jogada da etapa foi o quinto gol. Doku, da intermediária fez um lançamento que encontrou Bernardo Silva. Este tocou por cima do goleiro Radu: 5 a 1. No fim, aos 43, Aké fechou o placar, num peixinho. E sem passe de Doku desta vez. Nos acréscimos, com o jogo em andamento, Doku foi eleito o MVP sob aplausos da torcida. E justificando o motivo de Guardiola deixar a fera Grealish no banco.

Jogos da 11ª rodada da Premier League

Sábado (4/11)

Fulham 0x1 Manchester United

Brentford 3×2 West Ham

Manchester City 6×1 Bournemouth

Sheffield United 2×1 Wolverhampton

Burnley 0x2 Crystal Palace

Everton 1×1 Brighton

Newcastle x Arsenal – 14h30

Domingo (5/11)

Nottinhgham Forest x Aston Villa – 11h

Luton Town x Liverpool – 13h30

Segunda-feira (6/11)

Tottenham x Chelsea – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.