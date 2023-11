Tempo real: Fluminense x Boca Juniors: Final da Libertadores

14h – A decisão esquenta: os ônibus de Fluminense e de Boca deixaram os respectivos hoteis e estão a caminho do Maracanã!

Keno é um dos homens de confiança de Diniz e é outro que sonha com a glória eterna. Veja os números do talismã do Tricolor clicando aqui

13h45 – Torcida do Flu se concentra para entrar no estádio. Mas como há proibição de ccerveja perto do estádio, há uma multodão esquentando as turbinas na Praça Varnhagen, a 1km do local.

13h30 – Cavalaria faz o policiamento no entorno do Maracanã

Torcidas de Boca e Fluminense já no Maracanã

13h20 – A área do Maracanã no Setor Norte, onde tradicionalmente fica a torcida do Flamengo, já conta com milhares de fãs do Boca Juniors. Os Hermanos estão chegando em grande número. A área do Fluminense, logo logo estará aberta.

13h – Um jogador terá motivo extra para sagrar-se campeão. O lateral Marcelo poderá somar o seu 29º título na carreira, o terceiro com a camisa do Tricolor e se tornar um dos raríssimos campeões de Champions (tem cinco) e Libertadores. Apenas Neymar e Ronaldinho Gaúcho ostentam tal façanha. E Marcelo terá um torcedor especial, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e provavelmente treinador da Seleção Brasileira a partir de junho de 2024:

“Estarei acompanhando pela televisão e torcendo pelo Fluminense. Em Madri, Marcelo tem grandes fãs, eu sou um deles. E vou torcer para que ele ganhe mais um título”, disse Ancelotti.

12h45 – Confira aqui a lista de relacionados do Fluminense para a final da Libertadores.

12h30 – Com a chegada de muitos torcedores do Boca Juniors no entorno do Maracanã, os organizadores abriram os portões 60 minutos antes do previsto, liberando o espaço do Setor Norte para os argentinos. A Leste Inferior também foi aberta mais cedo.

