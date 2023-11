Napoli vence e se aproxima dos líderes do Italiano

Atual campeão italiano, o Napoli ainda briga pelo bi nacional, afinal, ganhou mais um jogo. Neste sábado (05), a equipe comandada por Rudí Garcia venceu a Salernitana, fora de casa, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Raspadori e Elmas, um em cada tempo. O embate valeu pela 11ª rodada da competição

Com o resultado, o Napoli voltou ao quarto lugar, com 21 pontos, atrás de Internazionale de Milão, Juventus e Milan, que somam 25, 23 e 22 pontos, respectivamente. O trio, vale lembrar, ainda joga na rodada. Já a Salernitana segue na lanterna, com apenas quatro pontos.

O Napoli volta a campo agora contra o Union Berlin, na quarta-feira (08), às 14h45, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. A equipe italiana, vale lembrar, está em segundo, com seis pontos, só atrás do Real Madrid. Já pelo Italiano, os napolitanos encaram o Empoli, também em casa, no domingo (12), às 08h30.

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta (3/11)

Bologna 1 x 0 Lazio

Sábado (4/11)

Salernitana 0 x 2 Napoli

Atalanta x Inter de Milão – 14h

Milan x Udinese – 16h45

Domingo (5/11)

Verona x Monza – 8h30

Cagliari x Genoa – 11h

Roma x Lecce – 14h

Fiorentina x Juventus – 16h45

Segunda-feira (6/11)

Frosinone x Empoli – 14h30

Torino x Sassuolo – 16h45

