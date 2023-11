Palmeiras x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Palmeiras e Athletico jogam, neste sábado (4/11), às 21h30, pela 32ª rodada do Brasileirão. O duelo será na Arena Barueri, já que o Allianz Parque está com shows programados. O Verdão está em ótima fase. Afinal, acumula resultados expressivos como a goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo e a virada história sobre o Botafogo (perdia por 3 a 0 e virou para 4 a 3). E, caso consiga novo troiunfo, alcança o Botafogo na liderança (mas o Fogão terá dois jogos a menos). Mas o Athletico não vai deixar barato. Tem 49 pontos em sétimo lugar. Caso vença, entra na zona da Libertadores.

Este jogo terá cobertura completa da Voz do Esporte a partir das 20h (de Brasília), com um esquenta que vai deixar você antenado com tudo de importante sobre este jogão. Com a bolla rolando, Christian Rafael comanda a narração.

Além de Christian Rafael, a cobertura contará com Vicky Pinheiro nos comentários e Luiz Gaspar. nas reportagens. É só clicar acima e acompanhar este jogo que vai deixar o Brasileirçao ainda mais emocionante. Quialque rque seja o resultado.

