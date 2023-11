Torcedores do Fluminense fazem promessa inusitada em caso de título

Depois de dez meses de competição, Boca Juniors e Fluminense se enfrentam neste sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Copa Libertadores. De um lado, a equipe carioca sonha com o título inédito em sua história. Do outro, os xeneizes tentam igualar o rival Independiente e chegar à sétima conquista do torneio. Nos momentos que antecedem decisão, milhares de tricolores se reuniram na Cinelândia, com direito a telão para acompanhar aquela que pode ser a partida mais importante da história do Tricolor.

Dessa forma, Guilherme e Bárbara, moradores de Cuiabá, viajaram ao Rio de Janeiro para ficar perto dos jogadores neste momento importante da história do clube. Assim, ele se mostrou confiante e prometeu que ficará um ano sem beber álcool em caso de título. Ela, por sua vez, revelou que fará uma tatuagem da taça na perna, caso o Tricolor chegue à Glória Eterna.

“Nós viemos de Cuiabá. Chegamos na quinta-feira (2). Somos 100% Fluminense. Hoje vai ser 3 a 0. Vou ficar um ano sem beber álcool em caso de título”, revelou Guilherme.

“Estamos aqui pelo Fluminense. Eu vou fazer uma tatuagem na perna se o Fluminense for campeão. É um momento especial”, revelou Bárbara, mãe de Guilherme.

Decisão no Maracanã

A decisão será em jogo único, conforme o regulamento da Conmebol. Em caso de empate nos 90 minutos, haverá mais trinta de prorrogação. Nesse sentido, ao persistir a igualdade no placar, o título será decidido em disputa por pênaltis.

Por fim, o campeão da Libertadores receberá o prêmio de 18 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de reais. O vice, por sua vez, ficará com 7 milhões de dólares, valor em torno de R$35 milhões.

