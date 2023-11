Fluminense escalado para decisão da Libertadores. Confira!

O Fluminense está escalado para a decisão da Libertadores, frente ao Boca Juniors (ARG), às 17h, no Maracanã. O técnico Ferando Diniz decidiu por uma formação tática no 4-3-3 com a presença de Martinelli no meio-campo. O atacante John Kennedy, aliás, fica como opção on banco de reservas.

Desse modo, o time irá a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

A decisão do torneio continental é em jogo único. Portanto, se houver empate no tempo normal, haverá prorrogação. Caso a igualdade permaneça no tempo extra, o campeão sairá nos pênaltis.

