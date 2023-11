Com hat trick de Kane, Bayern goleia Dortmund. Na casa do rival

Após o vexame de ser eliminado por um time da Terceirona na Copa da Alemanha, no meio da semana, o Bayern deu a volta por cima, neste sábado (4/11) pela 10ª rodada do Alemão. E em grande estilo. Afinal, foi até Dortmund enfrentar seu maior rival, o Borussia, e não tomou conhecimento do time da casa: 4 a 0. Foi uma grande atuação coletiva, principalmente de Kane, autor de trêsgols. Upamecano completou o placar.

O Bayern celebra a vitória que o leva aos 26 pontos, em segundo lugar, atrás do Leverkusen (28). O Borussia Dortmund parou nos 21 pontos, em quarto lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Bayern dominante

Nem parecia que o Bayern jogava fora de casa contra seu maior rival germânico. Nem parecia que os Bávaros vinham de eliminação na segunda rodada da Copa da Alemanha para um time da Terceirona e a caminho da quarta, o Saarbrucken. Afinal, foi começar o jogo e, antes dos dez minutos, o time já vencia por 1 a 0. Upamecano abriu o placar aos quatro, escorando escanteio cobrado por Sané. E Harry Kane – que ficou no banco no jogo da Copa da Alemanha, poupado, ampliou aos nove, completando novo cruzamento de Sané.

O Dortmund partiu para cima, mas sem eficácia e chutes sem direção. Já os visitantes, sempre assustando, perderam pelo menos outras duas chances claras na etapa. E apenas nos acréscimos o Dortmund teve uma chance real. Malen recebeu livre na área pela direita. Mas isolou.

No segundo tempo, o Dortmund seguiu como na primeira etapa. Irreconhecível. Já o Bayern deitava e rolava. Musiala, duas vezes, obrigou o goleiro Kobel a duas grandes defesas. Assim, não foi surpresa que o Bayern, dominante, ampliasse, em novo gol de Kane, aos 28. E mais um nos acréscimos, numa falha defensiva dos donos da casa. Assim, neste jogo que terminou em equilíbrio na posse de bola (Bayern 51%) e finalizações (14 a 14), a eficiência foi Bávara. Afinal, deu oito chutes no alvo e quatro gols, contra apenas um na direção do gol do Dortmund.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (3/11)

Darmstadt 1×2 Bochum

Sábado (4/11)

Union Berlin 0x3 Eintracht

Freiburg 3×3 Borussia M’Gladbach

Hoffenheim 2×3 Leverkusen

Mainz 05 2×0 RB Leipzig

Colônia 1×1 Augsburg

Borussia Dortmund 0x4 Bayern

Domingo (5/11)

Wolfsburg xz Werder Bremen – 11h30

Heindenheim x Stuttgart – 13h30

