Boca Juniors definido para encarar o Fluminense na final da Libertadores. Saiba!

O Boca Juniors, a exemplo do Fluminense, também está definido para o jogo deste sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela decisão da Copa Libertadores. O técnico Jorge Almirón manteve a mesma escalação que utilizou na semifinal diante do Palmeiras, com a entrada de Valentini na vaga de Marcos Rojo, suspenso.

Além disso, Valentín Barco, joia do clube de Buenos Aires e que ainda era dúvida se seria titular, conseguiu se recuperar a tempo de seu problema físico e aparece entre os 11 iniciais.

O Boca, portanto, vai a campo com Sergio Romero; Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini e Frank Fabra; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Pol Fernández e Valentín Barco; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

A final do torneio continental ocorre em jogo único. Portanto, se houver empate no tempo normal, haverá prorrogação. Caso a igualdade permaneça no tempo extra, o campeão sairá nos pênaltis.

