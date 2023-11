Newcastle segura a pressão e vence Arsenal

Festa para a torcida do Newcastle no St. James Park. Afinal, neste sábado (4/11), em seus domínios, saiu na frente, suportou a pressão dos londrinos e venceu por 1 a 0, gol de Gordon em lance definido pelo VAR e polêmico. Foi um triunfo na raça, já que o Arsenal teve a posse (60%), mais finalizações (14 a 9) e incríveis 11 escanteios a zero. Mas saiu de campo com a sua primeira derrota no Campeonato Inglês.

Para o Newcastle, o resultado leva o time aos sexto lugar, com 20 pontos. O Arsenal perde uma posição e cai para terceiro. Agora, o Inglês tem apenas um invicto, o Tottenham, que joga contra o Chelsea nesta segunda-feira. E se os Spurs vencerem, recuperam a liderança, que está com o tricampeão Manchester City (27 a 26).

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Arsenal domina, mas a bola não entra

O primeiro tempo deixou a desejar. Vontade não faltou aos times e o Arsenal teve até maior volume tanto na posse (53%) quanto nas finalizações (8 a 4). Mas, tirando um chute sem perigo na direção do gol, todos fora. O Newcastle, mesmo decepcionando, teve a única chance real, uma finalização de Callum Wilson na pequena área que foi fora, raspando a trave. E só.

Newcastle sai na frente e se fecha

No segundo tempo, o Arsenal seguiu superior, com o brasileiro Gabriel Martinelli puxando bem as jogadas pelos flancos. Um cruzamento seu quase achou Sané. Contudo, foi o Newcastle que saiu na frente, aos 19. O lateral Burn chegou numa bola que estava saindo na linha de fundo e cruzou. Joelinton tentou, mas quem colocou para a rede foi Gordon. O VAR dava a impressão de que anularia (no visual a bola tinha saído). Mas o gol foi confirmado.

Atrás no placar e mais efetivo no ataque, não foi surpresa o Arsenal começar a massacrar e o Newcastle passar e se fechar. O Arsenal chegou a ter oito escanteios contra nenhum dos donos da casa. Mas não adiantou a presão. A bola dos londrinos não entrou.

Jogos da 11ª rodada da Premier League

Sábado (4/11)

Fulham 0x1 Manchester United

Brentford 3×2 West Ham

Manchester City 6×1 Bournemouth

Sheffield United 2×1 Wolverhampton

Burnley 0x2 Crystal Palace

Everton 1×1 Brighton

Newcastle 1×0 Arsenal

Domingo (5/11)

Nottinhgham Forest x Aston Villa – 11h

Luton Town x Liverpool – 13h30

Segunda-feira (6/11)

Tottenham x Chelsea – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.