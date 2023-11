Red Bull Bragantino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, Red Bull Bragantino e Corinthians medem forças, neste domingo (5/11), às 16h (de Brasília. O embate entre paulistas reúne equipes com ambições diferentes na competição, afinal, o Braga luta pelo título, enquanto o Timão luta contra o rebaixamento.

O Red Bull Bragantino está em terceiro, com 55 pontos, quatro atrás do líder Botafogo (as equipes se enfrentam no próximo final de semana, em Bragança) e a um do Palmeiras (que jogará ainda nesta rodada, mas após o fechamento desta matéria) . O Verdão, porém, tem um jogo a mais: 31 a 30. O G6 tem ainda Grêmio, Atlético-MG e Flamengo. Mas o Athletico pode entrar na zona de Libertadores caso vença o Palmeiras neste sábado.

O Corinthians, por sua vez, entrou na rodada em 12º, com 40 pontos, ainda com chances matemáticas de rebaixamento. O primeiro do Z4, vale lembrar, é o Vasco, com 34. Entre eles, aparecem, antes da abertura da rodada, Internacional (39), Bahia, Santos e Cruzeiro, estes com 37.

Onde assistir

O duelo entre Bragantino e Corinthians terá transmissão da Globo (canal aberto, apenas São Paulo) e Premiere (fechada, para todo Brasil).

Como chega o Red Bull Bragantino

O Bragantino tem uma grande lista de desfalques, afinal, Cipriano, Eduardo Santos, Eric Ramires, Lucas Rafael, Nathan Camargo e Lucas Cunha estão machucados. Por outro lado, o treinador Pedro Caixinha conta com o retorno do lateral-direito Aderlan, que cumpriu suspensão na última partida. Assim, ele volta ao time titular.

Como chega o Corinthians

O Corinthians conta com os retornos do volante Fausto Vera e do lateral-esquerdo Fábio Santos, que cumpriram suspensão na vitória contra o Athletico. Dessa forma, eles devem entrar nos lugares de Gabriel Moscardo e Matheus Bidu. Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, o atacante Gustavo Mosquito fica à disposição. mas deve começar no banco de reservas.

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 5/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista, Helinho e Mosquera; Sasha e Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Maycon; Giuliano, Renato Augusto e Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Leandro Matos Feiosa (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

