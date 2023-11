Fortaleza x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com o sonho de voltar à Copa Libertadores, Fortaleza e Flamengo medem forças neste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Castelão. O Leão do Pici tenta se recuperar do vice-campeonato da Copa Sul-Americana e encostar no pelotão de frente, enquanto o Rubro-Negro vem de duas derrotas seguidas sob o comando de Tite. No primeiro turno, o time da Gávea venceu por 2 a 0, no Maracanã, enquanto o time cearense tenta dar o troco e voltar a vencer depois de três jogos.

No momento, a equipe cearense soma 42 pontos e a diferença para o G6 aumentou para oito. Por outro lado, tem dois jogos a menos que os adversários na briga por uma vaga na competição continental.

O Rubro-Negro, por sua vez, estacionou nos 50 pontos e deixou o G4 com as últimas duas derrotas para Grêmio e Santos. O time carioca tem um jogo a menos, que será diante do Red Bull Bragantino, no dia 23, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Onde assistir

O confronto deste domingo (5) terá a transmissão da TV Globo e do canal Premiere.

Como chega o Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com as voltas de Titi, Brítez, Pacheco e Sasha. O quarteto cumpriu suspensão na última rodada contra o Atlético-MG.

A dupla Titi e Brítez deve formar a linha de zaga, enquanto Bruno Pacheco, que é titular da lateral-esquerda, retornará normalmente ao onze que iniciam o duelo no Castelão.

Dessa forma, o treinador terá força máxima para tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe cearense não triunfou nas últimas três partidas na competição e precisa reagir.

Como chega o Flamengo

Para a partida deste domingo (5), Tite contará com dois retornos importantes entre os titulares. Erick Pulgar, destaque da equipe na temporada, e Everton Ribeiro voltam de suspensão.

Por outro lado, Bruno Henrique e Gerson foram expulsos no revés para o Santos, no Mané Garrincha, e estão de fora do confronto com o Leão do Pici. O camisa 27, aliás, também não estará em campo no duelo com o Palmeiras, dia 8, às 21h30, no Maracanã. Ayrton Lucas teve uma gastroenterite e é dúvida, porém viajou com o grupo.

Por fim, o treinador não terá à disposição quatro atletas por problemas físicos. Gabigol sentiu dores no adutor da coxa direita e vai realizar exames, enquanto Wesley, com uma gastroenterite, também está fora do jogo. Além deles, David Luiz, com uma entorse no tornozelo direito, e Allan, que teve uma fáscia plantar do pé esquerdo e só deve voltar aos campos em 2024.

FORTALEZA X FLAMENGO

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 05/11/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

FLAMENGO: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Thiago Maia, Erick Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

