Cavani erra lance bizarro e é criticado

O atacante Cavani, do Boca Juniors, foi bastante criticado e virou um dos assuntos mais falados nas redes sociais, após um gol perdido, na final da Copa Libertadores, contra o Fluminense, na tarde deste sábado (4). Tudo por causa de um gol perdido na primeira etapa da partida.

O atacante recebeu uma bola em boas condições para a finalização, aos 17 minutos do primeiro tempo. No entanto, ele preferiu fazer o passe para um companheiro que vinha de trás e não finalizou. O lance foi bastante comentado nas redes sociais, afinal, o companheiro de Cavani não conseguiu alcançar a bola.

“Cavani na cara do gol e tocou a bola pra trás?”, questionou um torcedor. “Ah, Cavani tá de sacanagem. O passe do Barco foi sacanagem. Deixou na cara do gol”, postou outro. “Cavani chegou na cara do Fábio e… Tocou a bola. Vai entender”, finalizou o outro. Várias foram as mensagens.

Para piorar a situação, pouco depois, cano recebeu na cara do gol e não vacilou e marcou o gol do Fluminense.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.