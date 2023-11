Diniz profetiza gol de Kennedy na vitória do Fluminense

O placar da final da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense apontava 1 a 1 quando Fernando Diniz se negou a desanimar pelo gol de empate e se dirigiu a John Kennedy.

“Você vai fazer o gol do título!”, profetizou o treinador tricolor, repetindo outras duas vezes a frase.

John Kennedy entrou no lugar de Paulo Henrique Ganso aos 34 minutos do segundo tempo. Recebeu cartão amarelo aos 43 por enfiar a mão no rosto de de Equi Fernández e anotou um golaço aos oito da primeira etapa da prorrogação. O gol definiu o título histórico da Libertadores para o Fluminense.

Mesmo com o cartão amarelo, o atacante comemorou subiu as escadas para comemorar o gol decisivo e foi expulso.