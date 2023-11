Marcelo celebra e diz que devia ao Fluminense o título da Libertadores: ‘Estava escrito’

Com o Maracanã lotado e muita festa, o Fluminense, enfim, conquistou pela primeira vez em sua história a Copa Libertadores. De forma sofrida e emocionante, o Tricolor bateu o Boca Juniors por 2 a 1, com gols de Cano, no primeiro tempo, e John Kennedy, na prorrogação. Dezesseis anos depois, Marcelo retornou ao clube que o revelou e na primeira temporada participou ativamente do título inédito.

“Eu tinha uma dívida com o Fluminense. Estava escrito, não tem o que falar. Muita gente criticando, e entra por um ouvido e sai pelo outro. O grupo inteiro está de parabéns. O staff, o presidente, nutricionista, os que limpam e os seguranças, esse título é para eles. Fico muito nervoso (fora de campo, quando foi substituído), mas agora é comemorar. “, afirmou o ídolo tricolor.

Revelado nas divisões de base do clube carioca, Marcelo sempre demonstrou em campo talento para conquistar o mundo. Com a camisa do Real Madrid, conquistou nada menos que cinco Champions League. No Velho Continente, além da passagem pelo time merengue, o atleta teve passagem pelo Olympiacos, da Grécia. Contudo, o jogador sentia que existia uma dívida por não ter conquistado um grande título com a camisa verde, branca e grená.

Apresentação e a Glória Eterna

Em março, confirmou seu retorno e foi apresentado no Maracanã, com direito a presença do cantor Filipe Ret. Na temporada, ajudou o time a virar para cima do rival Flamengo e conquistar o Campeonato Carioca. Todavia, o destino guardava algo ainda maior para carimbar de vez a alcunha de ídolo tricolor. Marcelo foi titular durante toda a campanha, inclusive na final, que se dedicou para ocupar o seu setor.

Com o título, o Fluminense entra no hall das dez equipes brasileiras que possuem o troféu da Copa Libertadores, Dessa forma, a equipe carioca receberá o prêmio de 18 milhões de dólares pelo título, cerca de 90 milhões de reais. Além disso, a equipe garantiu a vaga no Mundial de clubes de 2024 e na edição especial do próximo ano.

