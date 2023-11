Com gol no fim do jogo, Barcelona bate o Real Sociedade e encosta nos líderes

Com um gol nos acréscimos, o Barcelona bateu o Real Sociedad, por 1 a 0, em duelo disputado na tarde deste sábado (4), no Estádio Municipal de Anceta, partida da 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Barcelona ficou na terceira colocação da LaLiga, com 27 pontos. A Real Sociedade, por sua vez, ficou com 20 somados, na sexta colocação.

A Real Sociedade começou melhor a partida e foi amplamente superior no primeiro tempo. Aliás, as melhores chances foram da equipe da casa, com quatro chutes no alvo de oito no total. O Barça, por sua vez, deu três chutes, apenas um no gol.

Na etapa complementar, o jogo ficou bastante frio. No entanto, no finalzinho do jogo, o Barcelona cresceu e começou a chegar com mais qualidade. Primeiro com Ronaldo Araújo, depois com Gavi, nas duas oportunidades o goleiro do Sociedad saiu melhor. Todavia, na última chance, aos 48 do segundo tempo, Ronaldo Araújo, de cabeça, conseguiu desviar com qualidade e marcar.

Na próxima rodada, o Barcelona recebe o Alavés, no domingo (12), às 12h15 (de Brasília). Já o Real Sociedad enfrenta o Almería, no sábado (11), às 12h15 (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.