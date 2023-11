Felipe Melo afirma que conquista da Libertadores começou após eliminação em 2022

Felipe Melo atribuiu a uma derrota a inspiração para a conquista da Libertadores-2023. Para o zagueiro, a eliminação para o Olimpia, ainda na Pré-Libertadores do ano passado, foi determinante para que o Fluminense alcançasse seu primeiro título continental. neste sábado (4), diante do Boca Juniors, no Maracanã.

O volante de ofício, agora com três troféus de Libertadores no currículo, passou a ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz na zaga e se tornou uma das vozes do treinador dentro de campo.

“Sonhei e profetizei desde o primeiro dia que eu estava aqui. Falei: ‘Vim para vencer tudo e ganhar todas as competições’. Entrei em campo para realizar. Não existe uma equipe no mundo que trabalha mais que o Fluminense. Essa é a vitória de um clube que trabalha, de um time que sonha e profetiza. E hoje realizou. Deus é bom”, disse Melo.

O defensor também dedicou a conquista deste sábado aos seus familiares. O pai do jogador, aliás, é torcedor do clube das Laranjeiras.