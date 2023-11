Cano diz que elenco do Fluminense vive momento histórico: ‘Felicidade absoluta’

Ao longo da campanha vitoriosa do Fluminense na Copa Libertadores ,um nome entrou de vez para a história do clube. Trata-se de Germán Cano, que estufou a rede treze vezes durante a competição, sendo o artilheiro absoluto. Na decisão, o argentino novamente estufou a rede ao se movimentar e tirar Advíncula da jogada, ainda no primeiro tempo, e foi essencial para a conquista do título.

Aos 35 anos, o atacante vive o melhor momento de sua carreira com a camisa tricolor. Na entrevista após a conquista, Cano resumiu ao dizer que o elenco está vivendo um dia histórico. Vale lembrar que a equipe carioca ainda não havia conquistado esse título e deixou escapar entre os dedos em 2008. Na época, também no Maracanã, o time ficou com o vice ao perder para a LDU, do Equador, nos pênaltis, porém quis o destino que quinze anos depois, o título viesse de forma dramática.

“Felicidade absoluta! (o que está sentindo com o título). É algo histórico o que estamos vivendo porque não tínhamos essa taça. Quando começou o primeiro jogo da Copa Libertadores colocamos na cabeça o dia 4 de novembro. Agora, sair campeão, somos merecedores pelo que está acontecendo hoje. Contra um rival poderoso como o Boca Juniors., que representa muito a nível mundial.”, disse.

Premiação e mundiais

Com o título, o Fluminense entra no hall das dez equipes brasileiras que possuem o troféu da Copa Libertadores, Dessa forma, a equipe carioca receberá o prêmio de 18 milhões de dólares pelo título, cerca de 90 milhões de reais. Além disso, a equipe garantiu a vaga no Mundial de clubes de 2024 e na edição especial do próximo ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook