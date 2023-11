Capitão do Fluminense, Nino viveu um verdadeiro carrossel de emoções nas últimas semanas, antes de erguer a taça mais importante da história do clube. Quando treinava com a Seleção Brasileira, o jogador teve uma entorse leve no joelho esquerdo, mas em três semanas se recuperou. Na entrevista ao fim da partida, o defensor deu uma declaração inusitada ao comemorar a expulsão de Fabra, do Boca Juniors, que lhe deu um tapa no rosto e recebeu o vermelho de Wilmar Roldán.

“Muitas vezes o jogo traz aspectos imprevisíveis. A gente conseguiu fazer o gol na prorrogação, John Kennedy expulso, graças a Deus o cara deu um tapa na minha cara e foi expulso também. Comemorei muito (risos). A gente sabia que precisava ser forte mentalmente para passar por esses momentos da melhor maneira possível”, brincou o zagueiro.

Vale lembrar que minutos antes, Jhon Kennedy havia marcado o segundo gol do Fluminense, já na prorrogação, mas foi expulso ao comemorar com a torcida. Diante disso, a equipe carioca teria todo segundo tempo para atuar com um ano a menos, mas o jogador do Boca deu um tapa no defensor do Fluminense e igualou a quantidade de jogadores para cada lado.

Recuperação e grande atuação

Nino também voltou a valorizar os funcionários do clube e disse que fez uma programação para estar em campo. A última partida do atleta havia sido dia 8 de outubro e, desde então, fez um trabalho intenso para retornar a tempo. No fim, tudo deu certo, e o zagueiro teve uma atuação impecável na decisão diante da equipe xeneize.

“Muito especial para mim o dia de hoje. Foram três semanas de dúvidas sobre se eu conseguiria estar em campo. A gente tentou fazer uma programação para que eu jogasse pelo menos 45 minutos antes da final, não conseguimos. Entrei em campo com dúvida acerca do ritmo de jogo, tive apenas uma semana para treinar. Consegui jogar o jogo até a prorrogação”, finalizou.

Dessa forma, de forma sofrida e emocionante, o defensor disparou nos últimos minutos da prorrogação para tentar evitar um novo ataque do Boca Juniors. Com o apito final, coube ao zagueiro erguer a taça, como capitão durante toda a campanha, e entrar para a história do clube carioca.

Vence o Fluminense

Com o título, o Fluminense entra no hall das dez equipes brasileiras que possuem o troféu da Copa Libertadores, Dessa forma, a equipe carioca receberá o prêmio de 18 milhões de dólares pelo título (cerca de 90 milhões de reais). Além disso, a equipe garantiu a vaga no Mundial de clubes de 2024 e na edição especial do próximo ano.

