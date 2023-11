Árias celebra título inédito do Fluminense na Libertadores: ‘Um sonho para nós’

Uma das principais opções ofensivas do Fluminense, inclusive com participação no lance do gol de Cano no primeiro tempo, Jhon Árias destacou a importância do trabalho do técnico Fernando Diniz na conquista inédita da Libertadores pelo clube tricolor. O colombiano ressaltou que a competição era, de fato, um sonho a ser realizado nesta temporada.

“É o trabalho com certeza, realmente trabalhamos muito. Tínhamos um lema que era ‘viver nosso sonho’. No começo do ano falaram que era para eu e os outros ficarem no clube para conseguir o objetivo principal que era a Libertadores”, disse o meia.

“Um sonho para nós, para a torcida e para todos os tricolores no mundo. Tínhamos a noção de que poderíamos chegar, mesmo sabendo que era difícil. Mas jogamos muito, vocês não fazem ideia do que está por trás de tudo para chegar a esse sonho ” completou

Árias acumula grandes atuações pelo Fluminense, clube que defende desde agosto de 2021 após investimento de pouco mais de R$ 3 milhões em sua contratação. O jogador, que também participa das convocações recentes da seleção da Colômbia, entra definitivamente para a história do Tricolor das Laranjeiras com a conquista da Libertadores.

