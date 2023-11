VIolento choque de cabeça marca o jogo entre América e Atlético

Um lance preocupante ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo do clássico mineiro entre América e Atlético-MG, neste sábado (4/11). O duelo no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, foi pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo seguia 0 a 0 quando o Atlético atacou pela direita. O apoiador Rubens, do Galo, e o lateral-direito americano Rodriguinho disputaram uma bola pelo alto, na área. Assim, o choque foi violentíssimo e os dois jogadores caíram no chão. Após alguns minutos, Rubens, que teve um corte na cabeça, se levantou e recebeu uma bandana. Entretanto, Rodriguinho, que continuava sangrando, seguiu no solo. Embora ele estivesse lúcido, a situação causou grande preocupação.

Jogadores de Atlético e América farão exames em hospital

Então, a ambulância entrou no gramado para o atendimento de emergência. Dessa forma, tanto Rodriguinho como Rubens foram levados para o Hospital Mater Dei, que fica próximo do Parque do Sabiá. Aparentemente, o caso de Rodriguinho era mais preocupante. No entanto, o departamento médico do América disse que ele estava consciente.

Ambos os jogadores passarão por exames para saber se houve ou não alguma concussão mais grave. Tal medida é necessária para os casos de choques intensos de cabeça.

Em campo, os treinadores fizeram as substituições. Assim, no lugar de Rodriguinho, pelo América, entrou Matheus Henrique. Já para subtituir Rubens, o técnico Luiz Felipe Scolari chamou o argentino Pavón.

