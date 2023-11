Atlético e América não saem do empate no Parque do Sabiá

Na noite deste sábado (4/11), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, América e Atlético fizeram um clássico mineiro pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo foi marcado por um choque violentíssimo de cabeça que levou para o hospital Rubens (Galo) e Rodriguinho (Coelho) no primeiro tempo. Com a bola rolando, tudo igual, 1 a 1. Os gols foram no segundo tempo, com o América largando na frente com Mastriani e Paulinho empatando. O atacante do Atlético chegou aos 16 gols e divide a artilharia da Série A com Tiquinho, do Botafogo.

Dessa forma, o Galo foi aos 53 pontos, em quinto lugar, na zona da Libertadores. Já o América é o lanterna, com 21 pontos. Com isso, já pode ser o primeiro rebaixado na próxima rodada.

Atlético melhor

O Galo começou bem superior, buscando jogadas pelos flancos e contando com o bom apoio de Arana, que quase marcou num belo chute. Aos 11, Hulk fez grande jogada e cruzou para o zagueiro Jemerson fazer o gol. Mas o VAR anulou por impedimento. O jogo caiu de qualidade, mas o time atleticano era melhor. E, aos 34, veio o lance mais dramático da partida. Afinal, num ataque atleticano, Rubens e Rodriguinho bateram cabeça. Ensanguentados, ambos foram para o hospital Mater Dei. Após dez minutos de jogo parado para atendimento e entrada da ambulância, o jogo recomeçou com o Coelho melhor. Só não foi para o intervalo em vantagem por causa de uma grande defesa de Everson em chute de Juninho.

América sai na frente, mas Galo empata

No segundo tempo, o Galo cochilou e o América saiu na frente, aos 21. Juninho avançou pela direita e cruzou. Jemerson tentou cortar e matou Everson. Certamente seria o segundo gol contra quase seguido do questionado zagueiro. Mas, na linha, Mastriani mandou para a rede. O Galo se lançou atrás, teve uma bola na trave chutada por Pavón.

A expulsão de Alê deixou o América com dez. Assim, o time se fechou de vez e passou a suportar pressão atleticana. Aos 33, veio o alívio para o Galo. Saravia lançou Pavón e o gringo cruzou para Paulinho fazer o gol de empate. Daí para a frente, pressão ainda maior do Galo, que teve pelo menos três chances para virar. Mas o resultado ficou mesmo no 1 a 1. Não sem antes, nos acréscimos, Hulk fazer uma falta num rival, levar amarelo e em seguida ser expulso por xingar o árbitro.

AMÉRICA-MG 1X1 ATLÉTICO-MG

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 4/11/2023

Local: Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

América-MG: Jori; Rodriguinho (Mateus Henrique, 43’/1ºT), Ricardo Silva, Danilo Avelar (Julio, Intervalo) e Marlon; Alê, Juninho, Martinez e Benítez (Cazares, 20’/2ºT e, depois, Méndez, 32’/2ºT) Mastriani e Felipe Azevedo (Breno, 20’/2ºT). Técnico: Fabian Bustos.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Alan Franco (Intervalo), Rubens (Pavón, 43’/do 1ºT) e Zaracho (Pedrinho, 25’/2ºT); Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gols: Mastriani, 21’/2ºT (1-0). Paulinho, 35’/2ºT (1-1)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares:Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rafael Traci (Fifa-VAR)

Cartões Amarelos: Danilo Avelar (AME); Zaracho (ATL)

Cartão Vermelho: Alê (AME, 28’/2ºT); Hulk, (ATL, 49’/2ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.