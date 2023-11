Fábio atinge marca e comemora título do Fluminense: ‘Momento especial’

Quando deixou o Cruzeiro, clube pelo qual defendeu por 976 partidas, Fábio teve que buscar uma nova equipe no futebol brasileiro. Nesse sentido, a proposta do Fluminense chegou e, desde então, rapidamente o goleiro se tornou dono da posição, com experiência e tranquilidade. Ao longo da temporada, o arqueiro se destacou com grandes atuações e tornou-se um dos pilares da equipe comandada por Fernando Diniz.

Em 2009, o jogador viu a chance de conquistar a Copa Libertadores escorrer pelos dedos com a camisa celeste. Na ocasião, a equipe mineira perdeu para o Estudiantes, da Argentina, em pleno Mineirão. Quatorze anos depois, Fábio voltou a ter a oportunidade de erguer o troféu continental, novamente em um dos maiores estádios do Brasil: o Maracanã. Com emoção até o fim, o Fluminense bateu o Boca Juniors por 2 a 1 e conquistou o título inédito, que marcou também o centésimo jogo do experiente arqueiro em Libertadores.

“Foi o propósito a se cumprir aqui no Fluminense. Uma trajetória que só quem está aqui próximo, que conviveu comigo, sabe. Quero agradecer minha família, esposa e filhos. A glória sempre de Deus, que nos direcionou todos os dias para estar aqui no Fluminense. Usou as pessoas para que eu pudesse vestir a camisa do Fluminense. Dentro desse propósito de hoje, completar 100 jogos. Então, antes mesmo de eu entender o que é Deus, ele estava na minha vida, no controle, gratidão. É um momento especial da minha vida. No momento de dificuldade, a gente não entende, mas confia sempre que Deus está no controle.”, agradeceu.

Título e profecias

Depois da conquista, Fábio também revelou que recebeu profecias de algumas pessoas, ainda em agosto, de que o título estaria no caminho do elenco tricolor. Além disso, o arqueiro relembrou o trabalho de um ano e meio de Fernando Diniz, a eliminação para o Olímpia, em 2022, e a volta por cima do elenco com muito trabalho e dedicação. Mesmo aos 43 anos, o goleiro já renovou o contrato com a equipe carioca por mais duas temporadas.

“Eu recebi mensagens e profecia de pessoas que moram em outro país em agosto , que sonharam comigo. Acredito nas pessoas que são enviadas por Deus. Desde aquela oportunidade, a gente vem trabalhando, se dedicando. Mas é um trabalho de um tempo atrás. A chegada do Diniz, momentos difíceis, eliminação.”, revelou.

Olho nos Mundiais

Com o título, o Fluminense entra no hall das dez equipes brasileiras que possuem o troféu da Copa Libertadores, Dessa forma, a equipe carioca receberá o prêmio de 18 milhões de dólares pelo título (cerca de 90 milhões de reais). Além disso, a equipe garantiu a vaga no Mundial de clubes de 2024 e na edição especial do próximo ano.

