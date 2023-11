Em jogo truncado, Suárez aproveita chance e dá vitória ao Grêmio sobre o Bahia

Na busca para se manter no G4 do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu por 1 a 0 o Bahia na noite deste sábado (4), em Porto Alegre, pela 32ª rodada. Luis Suárez anotou o gol solitário da partida disputada na Arena do Grêmio.

O resultado deixou o Tricolor gaúcho na vice-liderança provisória do Brasileirão, com 56 pontos. O Esquadrão de Aço, que vive realidade completamente oposta, segue na 14ª colocação, com 37 pontos, a três da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

O jogo foi muito igual na etapa inicial. As equipes se estudavam muito e a partida ficou truncada. O Bahia, aliás, trabalhou a bola nos primeiros minutos e conseguiu encontrar alguns contra-ataques. No entanto, sem conseguir aproveitar as oportunidades. O Grêmio, por sua vez, encontrou dificuldades para se encontrar na partida e, por isso, criou pouco. A melhor chance, portanto, ficou com a bola cruzada por Reinaldo e a defesa de Marcos Felipe.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Grêmio voltou mais agressivo. Logo nos primeiros minutos, o time da casa já tinha tido duas oportunidades em sequência. O Bahia, aos 14, respondeu e chegou com velocidade. Aliás, de maneira parecida as tentativas do primeiro tempo, contudo, Grando conseguiu defender.

O lance do jogo, no entanto, aconteceu aos 24 do segundo tenpo. Após passe açucarado de Besozzi para Suárez, o atacante ficou na cara do gol e com bastante categoria mandou para o fundo das redes. Após o gol do Grêmio, o Bahia tentou a reação. No entanto, na casa do adversário, as chances ficaram bastante complicadas.

E agora?

Na próxima rodada, afinal, o Bahia terá um jogo de seis pontos, contra o Cuiabá, na quinta-feira (9), às 20h (de Brasília). Já o Grêmio enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro, no mesmo dia e horário.

GRÊMIO 1X0 BAHIA

32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data e horário: 04/11/2023, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini (Everton Galdino, intervalo), Bruno Alves, Jannemann, Reinaldo, Carballo (Josué, 38’/2ºT), Villasanti, João Pedro Galvão (Ferreira, intervalo), Cristaldo (Lucas Besozzi, 21’/2ºT), Luis Suárez (Nathan Fernandes, 37’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

BAHIA: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier (Marcos Victor 40’/2ºT), Cicinho (Vitor Jacaré, 21’/2ºT), David Duarte, Camilo Cándido (Luciano Juba, 40’/2ºT), Rezende, Acevedo, Cauly (Rafael Ratão 40’/2ºT), Thaciano, Yago Felipe (Biel, 31’/2ºT), Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões Amarelos: – (GRE); – (BAH)

Cartão Vermelho: –

