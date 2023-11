Chegou, enfim, a vez do Fluminense entrar no panteão de campeões da Libertadores. O time brasileiro contou com gols de Germán Cano e John Kennedy para vencer por 2 a 1 o Boca Juniors, neste sábado (4), no Maracanã.

