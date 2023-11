Pela primeira vez! Placa de campeão do Flu é colocada na taça da Libertadores

O Fluminense, enfim, passa a fazer parte do rol de campeões da Libertadores. Com gols de Germán Cano e John Kennedy, o Tricolor carioca derrotou por 2 a 1 o Boca Juniors, neste sábado (4), no Maracanã. E, pela primeira vez, a placa de campeão do Flu foi colocada na taça da competição continental. Confira como é o processo!

Com a conquista, o Fluminense assegurou classificação para as edições de 2023 e 2025 do Mundial de Clubes e para a Recopa, que ocorrerá em 2024 diante da LDU, do Equador, campeã da Copa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.