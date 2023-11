O Fluminense, enfim, conquistou o título inédito da Copa Libertadores ao bater o Boca Juniors por 2 a 1, no Maracanã. Durante a comemoração, ainda na zona mista, Guga respondeu sobre o possível encontro com o Manchester City, da Inglaterra, no Mundial de Clubes. Todavia, o lateral-direito descartou qualquer provocação à equipe comandada por Pep Guardiola.

“Isso é com o outro lado. Aqui é só trabalho. Vamos ficar quietinhos, trabalhar o máximo possível para quem sabe, né.. Vamos trabalhar”, disse ao deixar a zona mista.

Orientações e bola na trave

Ao entrar no segundo tempo, o jogador teve a chance de estufar a rede durante a prorrogação, porém acertou a trave do goleiro xeneize. Na zona mista, o lateral disse que não sabe o que faria se a bola entrasse e poderia se jogar no meio da torcida. Além disso, explicou quais foram as orientações de Fernando Diniz momentos antes da substituição.

“O que mais ele pediu foi ter coragem. Nós jogamos da mesma forma que o Fluminense sempre atuou. Da mesma forma que sempre Diniz pediu, assumindo o protagonismo e nós merecemos.”, explicou, antes de completar:

“Pensei em muita coisa. Se sai esse gol, nem sei o que faria, iria me jogar na sul, no meio da torcida. Infelizmente, faltou um pouco para entrar. O título veio tão esperado, sonhado e trabalhado durante mais de um ano. Pude chegar esse ano e o trabalho foi feito da melhor forma. Podemos exaltar o trabalho árduo que foi feito.”, finalizou.

Olho nos Mundiais

Com o título, o Fluminense entra no hall das onze equipes brasileiras que possuem o troféu da Copa Libertadores, Dessa forma, a equipe carioca receberá o prêmio de 18 milhões de dólares pelo título (cerca de 90 milhões de reais). Além disso, a equipe garantiu a vaga no Mundial de clubes de 2024 e na edição especial do próximo ano.

