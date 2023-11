Brasil leva o ouro e é pentacampeão Pan-americano

O Brasil conquistou neste sábado (4/11), na decisão contra o Chile, a medalha de ouro no Pan-Americano de Santiago. O triunfo no Estádio Sausalkito, em Viña del Mar, veio a ferro e fogo: nos pênaltis, por 4 a 2, após 1 a 1 no tempo normal (com o Chile melhor e saindo na frente) e prorrogação tensa e sem grandes oportunidades. Nas penalidades, os canarinhos levaram a melhor. Os gols com a bola rolando foram de Maxi Guerrero no primeiro tempo, com o gremista Robert empatando apenas aos 40 da etapa final. Nas penalidades, o herói foi o goleiro Mykael. O jogador do Athletico-PR Defendeu uma cobrança e cobrou o penal que valeu o topo do pódio.

Esta foi a quinta vez que a Seleção fica com o ouro olímpico. As demais edições foram em 1963, 1975, 1979 1987. O anfitrião Chile, que buscava a primeira melhada dourada, mais uma vez lamenta ficar com a prata. Afinal, na única vez que foi à final, perdeu para o Brasil, em 1987.

Chile superior nos 90 minutos, mas o Brasil arranca empate no fim

O Chile foi bem superior no primeiro tempo, construindo jogadas perigosas, mandando uma bola na trave e chegando ao gol aos 41 minutos, com Max Guerrero completando ótima jogada pela esquerda do ataque. No segundo tempo, o Chile seguiu dominando, mas o Brasil melhorou e, nos 15 minutos finais, finalmente passou a ser determinante. As substituições surtiram efeito e, aos 40, veio o empate. Um escanteio resultou na cabeçada do botafoguense Matheus Nascimento na segunda trave. O zagueiro Arthur Chaves (do Vizeu/POR) ajeitou também de cabeça para Robert deixar tudo igual.

Prorrogação e pênaltis

Na prorrogação, muito estudo e medo de levar um gol que definiria o jogo. Assim, o jogo seguiu para os pênaltis. Nas cobranças, Matheus Nascimento, Ronald, Miranda marcaram, mas Figueiredo perdeu. Contudo, o goleiro Mykael defendeu uma cobrança de Villagra e Montez isolou. Assim. Mykael cobrou a quinta cobrança do Brasil. Mandou a bomba e garantiu o penta no Pan.

Esta foi a medalha 200 do Brasil no Pan de Santiago. A seleção soma 63 ouros, 71 pratas e 65 bronzes. Dessa forma, está atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 272 medalhas: 116 outros, 74 pratas e 82 bronzes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.