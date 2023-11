Neymar parabeniza colegas e Fluminense por título da Libertadores

Neymar parabenizou o Fluminense, campeão da Libertadores após vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors-ARG neste sábado (4), no Maracanã. O craque do Al-Hilal e da Seleção Brasileira se recupera de uma cirurgia recente no joelho esquerdo.

Inicialmente, em mensagem publicada nas redes sociais, o camisa 10 saudou o Tricolor carioca.

“Parabéns, Fluminense”, escreveu Neymar.

Entretanto, Neymar fez questão de marcar os companheiros Felipe Melo e Nino, André e Marcelo. O destaque, no entanto, foi Paulo Henrique Ganso, seu grande companheiro dos tempos de Santos.

Aliás, dos jogadores marcados por Neymar, o único que nunca atuou com o camisa 10, tanto em clubes quanto na Seleção, foi o volante/zagueiro Felipe Melo.

