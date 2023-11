Palmeiras vence e alcança o Botafogo na liderança

O Palmeiras, com sua zaga reserva, jogou apenas para o gasto. Mas, mesmo assim, não deixou de vencer. Na noite deste sábado (4/11), na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Brasileirão, bateu o Athletico-PR por 1 a 0, golaço de Endrick logo aos seis minutos do primeiro tempo. O placar foi magro. Mas valeu muito. Afinal, o Verdão chega aos mesmos 59 pontos do líder Botafogo. O Glorioso tem dois jogos a menos, é verdade, mas a pressão de ter o atual campeão brasileiro em seus calcanhares assusta os cariocas.

Já o Athletico lamenta o tropeço. Tinha a chance de entrar na zona da Libertadores. Mas parou nos 49 pontos, em sétimo lugar.

Primeiro tempo

O Palmeiras começou muito bem, envolvendo o Furacão no toque de bola e com uma postura ofensiva que desnorteou a marcação. Assim, aos seis minutos, chegou ao gol. Raphael Veiga fez um lançamento para Endrick que dominou e tocou por cobertura, sem chance para Breno, que tentou fechar os espaços. O Athletico era facilmente envolvido. Porém, a saída de Pablo, machucado, e a entrada de Arriagada ajustou o time, que passou a equilibrar. Não criou grandes oportunidades, mas passou a anular o perigo na sua defesa.

Segundo tempo

O jogo caiu muito de qualidade. O Palmeiras tratou segurar a bola, prendendo o jogo, não deixando o Athletico chegar próximo ao gol. Mas, no ataque, o time paulista não foi eficaz quando encaixava contra-ataques. Chegava perto do gol e finalizava mal. Como num lance em que Breno Lopes teve tudo para ampliar, mas isolou. Ou Piquerez, que entrou livre na área e chutou mal.

PALMEIRAS 1X0 ATHLETICO-PR

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 04/11/2023

Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)

Público: 17.301

Renda: R$ 924.430,00

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Naves (Jailson, 40’/2ºT); Mayke, Zé Rafael, Richard Rios (Fabinho, 15’/2ºT), Raphael Veiga (Jhon Jhon, 40’/2ºT) e Piquerez; Endrick (Flaco Lopez, 36’/2ºT) e Breno Lopes (Kevin, 26’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

ATHLETICO: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Caíque Rocha (Rômulo, 12’/2ºT); Canobbio , Erick (Alex Santana, Intervalo), Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli (Christian, 12’/2ºT) e Esquivel; Pablo (Arriagada, 18’/1ºT). Técnico: Wesley Carvalho

Gol: Endrick, 6’/1ºT (1-0)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway(Fifa-PB)

Cartões Amarelos: Zé Rafael, Jhon Jhon (PAL); Cacá, Fernandinho, Thiago Heleno, Esquivel, Christian (PAL)

