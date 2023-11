Cruzeiro x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Internacional disputam neste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Mineirão, o tradicional jogo de seis pontos. Afinal, a partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro terá equipes em situações parecidas e na luta contra o Z4.

A Raposa está em situação mais delicada: são 37 pontos, na 16ª colocação. O Vasco, primeiro time dentro do Z4, tem 34 somados. Já do lado do Colorado, são 39 pontos, na 13ª posição.

Portanto, os dois lados precisam vencer. Afinal, de acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time mineiro tem 12,3% de chance de queda, enquanto o clube do Rio Grande do Sul tem 7,5%.

Onde assistir

O jogo será transmitido na TV Globo e no canal Premiere.

Como chega o Cruzeiro

O técnico Zé Ricardo terá um importante desfalque para o confronto contra o Internacional. Afinal, Rafael Elias levou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o São Paulo e não vai para a partida. Por outro lado, o time mineiro terá Nikão à disposição da comissão técnica. O atleta ficou fora do confronto diante do Tricolor do Morumbi, já que está emprestado pelo clube paulista.

Como chega o Internacional

O técnico Eduardo Coudet tem motivos para comemorar. Afinal, ele terá o retorno de três jogadores titulares: Vitão, Johnny e Maurício. Eles cumpriram suspensão automática na rodada anterior. Por outro lado, o lateral-esquerdo Renê se recupera de lesão muscular e não viajou para Belo Horizonte. Além dele, Nico Hernández com desconforto no joelho direito ainda é dúvida.

CRUZEIRO X INTERNACIONAL

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 5/11/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Técnico: Zé Ricardo

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Nico); Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-VAR).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.