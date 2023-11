Martinelli revela conversa com Diniz antes da final: ‘Me preparou para esse momento’

Um detalhe importante é que ambos são revelados nas divisões de base do Fluminense, o que evidencia a força da formação de atletas de Xerém. Além disso, Martinelli respondeu sobre a parceria com André, outra cria tricolor, com quem dividiu o setor, sobretudo na marcação.

“É um cara sensacional, não tenho palavras. Merece tudo o que está vivendo, não sei se vamos ter por muito tempo aqui. Ele, portanto, merece muito, ficou muito feliz. Conversava comigo, a gente estava na base e jogou a final da Libertadores. Desde os treinos, a gente falava de ganhar juntos”, disse o volante.

Olho nos Mundiais

Com o título, o Fluminense entra no hall das onze equipes brasileiras que possuem o troféu da Copa Libertadores, Dessa forma, a equipe carioca receberá o prêmio de 18 milhões de dólares pelo título (cerca de 90 milhões de reais). Além disso, a equipe garantiu a vaga no Mundial de clubes de 2023 e na edição especial de 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook