Revoltado com arbitragem, Hulk ameaça deixar o Atlético no fim da temporada

O atacante Hulk foi expulso após o empate do Atlético-MG em 1 a 1 com o América-MG neste sábado (4), em Uberlândia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O episódio deixou o jogador tão irritado no Parque do Sabiá que ele prometeu deixar o Galo no fim da temporada.

“É uma falta de respeito, eu estou cansado do Brasil. Eu estou cansado. Mais um mês aqui e eu vou embora”, disparou Hulk na saída de campo.

Tudo começou aos 50 minutos do segundo tempo. Hulk dividiu a bola com um zagueiro, e o árbitro marcou falta. O camisa 7 do Galo, no entanto, chutou a bola para longe e levou o cartão amarelo por isso.

Na sequência, Hulk fez sinal de roubo com as mãos e seguiu com a reclamação. Assim, Rodrigo José Pereira de Lima aplicou o cartão vermelho ao atacante alvinegro.

Irritado, Hulk lamentou a expulsão e tentou se explicar.

“Que falta que eu fiz ali? Vocês viram falta ali? A disputa foi no corpo, ganhei no corpo. Ele deu falta e levei amarelo. Ninguém tem sangue de barata. A gente trabalha pra caramba, a gente abdica de um monte de coisa, deixa família em casa, para vir e dar o nosso melhor, e o cara vem de sacanagem? Só pode”, desabafou.

Hulk critica trio de arbitragem

A reclamação do atacante atleticano, no entanto, não parou. Ele criticou ainda o tempo de acréscimos e a maneira como a equipe de arbitragem se comportou.

“Falei ali para o quarto árbitro que ele queria aparecer. Ele disse que vai colocar na súmula, e falei: “Pode colocar, você quer aparecer, porque você só aparece quando é para prejudicar a gente. O jogador caiu no chão, fui falar com ele, que deu as costas. Mal educado. Cheguei para falar com ele numa boa: se é para ser atendido, pode chamar, uma, duas, dez vezes, mas no jogo contra o São Paulo é o mesmo árbitro, deu 12 minutos… 12. E só teve um lance lá que foi o pênalti. Aqui, o jogo todo parando, e ele dá seis minutos?”, finalizou.

Atlético evita assunto

O Jogada10 conversou com a assessoria de imprensa do Galo sobre as declarações de Hulk após a partida. O clube, no entanto, evitou falar sobre o assunto. Além disso, o Atlético disse que o jogador estava de cabeça quente quando falou sobre uma possível saída do clube.

