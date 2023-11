Marlon cita momento especial e destaca preleção de Diniz

Revelado nas divisões de base do Fluminense, Marlon viveu um sábado especial no Maracanã. Ao longo da final a Copa Libertadores, diante do Boca Juniors, no Maracanã, o jogador iniciou no banco de reservas, mas teve a oportunidade de entrar no lugar de Felipe Melo. Para ele, esse é o momento mais importante de sua carreira e a sensação é dever cumprido.

“É o momento mais especial da minha carreira. Poder escrever meu nome no livro do Fluminense com o primeiro título da Libertadores para mim é satisfatório demais.”, disse, na zona mista.

“O Fluminense que me colocou na vitrine para o mundo. E fui logo para o Barcelona, um clube tão grande. Depois tive essa queda de carreira com Sassuolo (Itália), Shakhtar (da Ucrânia), mas quando volta é sempre especial. Como dizem: o bom filho à casa torna. E voltar e vencer é bom demais”, completou.

Por fim, Marlon deu alguns detalhes sobre a preleção de Fernando Diniz antes da final. De acordo com o zagueiro, a conversa emocionou a todos e contribuiu para que o elenco saísse do Maracanã com o título inédito.