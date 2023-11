Título da Libertadores assegura Fluminense nos Mundiais de 2023 e 2025

No Maracanã, o Fluminense, enfim, garantiu a vaga em duas edições do Mundial de Clubes. Nesse sentido, o Tricolor disputará a competição não só em 2023, como também na edição especial de 2025. Em campo, Germán Cano abriu o placar, ainda no primeiro tempo, porém Advíncula deixou tudo igual na etapa final e levou o confronto para a prorrogação. Até que a estrela de John Kennedy voltou a brilhar, e o jovem marcou o gol do título inédito.

O Mundial desta temporada será o último disputado no atual formato, que está vigente desde 2005, mas a Fifa decidiu modificá-lo a partir de 2025. No momento, a entidade ainda não definiu como será a competição na próxima temporada. Antes disso, o torneio será disputado na Arábia Saudita entre os dias 12 e 22 de dezembro, e o Tricolor foi a última equipe a carimbar a vaga.

Veja os participantes do Mundial de Clubes de 2023

Urawa Red Diamonds (JAP): Liga dos Campeões da Ásia 2022

Al Ahly (EGI): Liga dos Campeões da África 2022/23

León (MEX): Concacaf Champions League 2022/23

Auckland City (NZL): OFC Champions League 2023

Manchester City (ING): UEFA Champions League 2022/23

Al Ittihad (SAU): campeão da Saudi Pro League 2022/23

Fluminense: campeão da Copa Libertadores 2023

Confira o calendário do Mundial de Clubes 2023

Primeira rodada

Al Ittihad FC x Auckland City FC – 12 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Segunda rodada

Al Ahly FC x Vencedor do jogo 1 – 15 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

León x Urawa Reds – 15 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Semifinais

Fluminense x vencedor do jogo 2 – 18 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Vencedor do jogo 3 x Manchester City FC – 19 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Disputa pelo 3º lugar

22 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

Final

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 – 22 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Novo formato, mudanças no horizonte

Em 2025, o Mundial de Clubes será disputado nos Estados Unidos e terá, ao todo, 32 equipes. De acordo com a Fifa, a competição será disputada a cada quatro anos. Entre os brasileiros, estão Fluminense, Palmeiras e Flamengo, os três últimos vencedores da Copa Libertadores, respectivamente.

Confira os classificados para o Mundial de Clubes de 2025

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil): campeão da Libertadores 2023

Chelsea (Inglaterra): campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha): campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra): campeão da Champions League 2022/2023

Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022/23

Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Monterrey (México): campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Concachampions de 2022

León (México): campeão da Concachampions de 2023

