Luan revela conselho de Abel para Palmeiras chegar ao título do Brasileirão

“Tivemos chances de fazer mais (gols). Não lembro de muita finalização de perigo deles. Controlamos bem o jogo, acredito que no segundo bem mais do que no primeiro. Portanto, vamos um passo de cada vez. Temos um jogo muito difícil quarta-feira no Rio. Mas agora é descansar e a partir de segunda-feira pensar no Flamengo”, completou.

O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira (8), quando visita o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

