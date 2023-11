Veja quanto o Fluminense faturou com o título inédito da Copa Libertadores

Uma campanha histórica para ficar para sempre na memória do torcedor. Essa foi a trajetória do Fluminense na Copa Libertadores de 2023, que culminou no título inédito diante do Boca Juniors, no Maracanã. Dentro de campo, o time mostrou sua fruta, porém trouxe frutos também fora de campo. Nesse sentido, o Tricolor arrecadou US$ 27,15 milhões (cerca de 136 milhões de reais) ao longo da competição. Antes da decisão, o clube carioca já somava US$ 9,15 milhões (cerca de R$ 45,34 milhões) com os valores recebidos pelo total das outras fases.

Dessa forma, o Tricolor teve uma premiação maior que o vencedor da última edição do torneio, o rival Flamengo. Na temporada passada, o Rubro-Negro derrotou o Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador, e ficou com US$ 24 milhões (R$ 115 milhões na cotação da época).

Essa mudança nos valores se deve a Conmebol, que fez um aumento nos valores de premiação em suas competições no início da temporada. Sendo assim, a Copa Libertadores teve o acréscimo de 21% nas bonificações. O total distribuído entre todas as equipes é equivalente a US$ 207,8 milhões (R$ 1,09 bilhão).

A equipe carioca assegurou a vaga no Mundial de Clubes desta temporada, que será o último com o atual formato, vigente desde 2005. Além disso, também estará presente na edição de 2025 da competição, que contará com 32 participantes, entre eles Fluminense, Flamengo e Palmeiras, os últimos três vencedores da Copa Libertadores, respectivamente.

Veja a premiação completa da Copa Libertadores

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 300 mil por vitória.

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 18 milhões

