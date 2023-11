O Palmeiras venceu o Athletico-PR por 1 a 0 atuando como mandante fora do Allianz Parque. Apesar do resultado positivo e que mantém a equipe com chances de título do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira disse que não se sente confortável na Arena Barueri.

O jogo diante dos paranaenses, pela 32ª rodada, não ocorreu na casa alviverde em razão de o local sediar o festival GP Week. Assim, o clube precisou recorrer a uma alternativa. Isso, aliás, ainda ocorrerá em outros compromissos do Verdão nesta reta final da competição.

”Agradeço aos 17 mil que estiveram presentes aqui, mas não é a nossa casa, onde temos 40, 42 mil. Lá, o barulho não foge e fica dentro do chiqueiro. Com todo respeito, mas esse não é o chiqueiro que eu me sinto confortável, nem nos bancos eu me sinto confortável, aqui não é a minha casa”, afirmou, durante entrevista coletiva.

”Aprendi que seja onde for ou contra quem for, jogamos para ganhar. Eu gostaria de ver o estádio cheio, com os torcedores ajudando e aqui isso fica um pouco mais difícil. Mas vamos continuar”, completou.

Ao ser perguntado sobre as chances de título brasileiro terem aumentado, já que o Palmeiras igualou a pontuação do líder Botafogo, o técnico português ressaltou que o time carioca continua favorito ao troféu. O Glorioso, aliás, tem dois jogos a menos do que o Verdão.

”Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, temos que estar focados nos nossos jogos. Continuo dizendo que o Botafogo depende só dele. Nós temos uma série de jogos difíceis pela frente”, encerrou Abel.

Endrick voltou a se destacar, marcando o único gol da partida em Barueri. O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira (8), quando encara o Flamengo, às 21h30, no Maracanã.

