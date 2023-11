Adriano Imperador, sobre título do Flu: 'Argentina é o c******'

Romário foi o primeiro a levantar a voz contra o Boca Juniors (ARG) na prévia da final da Copa Libertadores. Em seguida, com o título já nas mãos do Fluminense, foi a vez de Adriano Imperador. Assim, neste sábado (4), o ex-jogador acompanhou a final da Copa Libertadores no Morro da Urca, no “Watch Party”, evento realizado pela ESPN e pelo Star +, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Após a partida, o astro subiu ao palco e mandou:

“Argentina é o c******”, para delírio dos fãs – alguns em êxtase com a conquista do Tricolor das Laranjeiras sobre o Xeneize.

Ídolo do Flamengo, antes, o Imperador havia reconhecido os méritos do Fluminense ao derrotar o Boca Juniors por 2 a 1, no Maracanã, durante a prorrogação, na grande decisão da Libertadores.

“Sou Flamengo, tudo mundo sabe. Acompanho mais o meu time quando está jogando. Mas o Fluminense está de parabéns. Representou muito bem o Brasil”, declarou o Imperador.

Durante o evento, Adriano, acompanhado pela esposa e filhos, demonstrou, aliás, uma simpatia inigualável com quem pedia uma foto.

A cerimônia contou com outros ex-jogadores, como Amaral, Aloísio Chulapa, Bebeto, Petkovic e Edilson Capetinha, além de influenciadores do Tik Tok. Após a transmissão da decisão, o sambista Zeca Pagodinho subiu ao palco para encerrar o evento com chave de ouro.

