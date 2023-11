Hulk diz que errou e se desculpa pela expulsão e declarações no fim do jogo

O atacante Hulk pediu desculpas em um vídeo que postou nas redes sociais na madrugada deste domingo (5/11) pelas suas atitudes no fim da partida em que o Atlético empatou em 1 a 1 com o América, em Uberlândia, pela 32ª rodada do Brasileiro. Já nos acréscimos do clássico mineiro deste sábado, após receber uma bola pela esquerda e fazer falta, o atacante chutou a bola para longe e levou amarelo. Em seguida, xingou o árbitro, fez gestos agressivos e foi expulso. Não satisfeito, ao ser entrevistado, disse estava cansado do futebol brasileiro e que no fim da temporada iria embora. No vídeo, ele reconhece que mereceu a expulsão e que não tem essa de deixar o Atlético e o Brasil.

“São duas da manhã e eu não conseguiria dormir sem escalarecer o que aconteceu. No último lance de o juiz deu falta minha. Não concordei e chutei a bola. Levei amarelo. Aí fiz gestos pra câmera que não foi legal nem bacana. Fui expulso levando vermelho de forma justa. No vestiário pedi desculpa a todos. No calor do jogo. E peço desculpa para a Massa e sobre minha fala, foi no calor da emoção com a cabeça quente e quero passar que estou feliz e me sinto em casa”, disse, para completar:

“O objetivo é a Libertadores do próximo ano. Podem ter a certeza de que vou me focar para voltar ainda mais forte e tentar dar o máximo de alegria a todos. Veja abaixo as suas declarações:

Hulk passa em branco no empate do Galo com o Coelho

No jogo realizado no Paque do Sabiá, em Uberlândia (o América, mandante, passou seu jogo para lá) , Hulk fez boa partida, mas seu descontrole no fim eclipsou a sua atuação neste 1 a 1 em que os gols saíram na etapa final. O América marcou na frente na frente com Mastriani e Paulinho empatou. Paulinho, alías, alcançou o botafoguense Tiquinho Soares na artilharia da Série A, com 16 gols.

Este jogo também foi marcado por um violento choque de cabeça entre Rodringuinho, do América, e o atleticano Rubens. Ambos foram de ambulância para o hospital Mater Dei, também em Uberlândia, para exames, mas passam bem. O Galo é o quinto colocado, com 53 pontos e na zona da Libertadores. Entretanto, o Coelho é o lanterna com 21 pontos. Pode ter o seu rebaixamento confirmado na próxima rodada.

