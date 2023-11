Bragantino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Em alta após os bons resultados nas últimas rodadas, o Corinthians, com 40 pontos, busca se afastar de vez de qualquer risco de rebaixamento. Para isso, busca nova vitória neste domingo (5/11). Mas vai pegar uma tremenda pedreira. Afinal, tem de ir até o Nabizão enfrentar o Bragantino, às 16h (de Brasília) a grande sensação da competição. E o Massa Bruta que pode encostar de vez no líder Botafogo em caso de novo sucesso. Afinal, tem 55 pontos e pode ir aos 58, ficando um atrás do Glorioso. E a Voz do Esporte fará a cobertura completa desta partida iniciando a sua transmissão a partir das 14h30 sob o comando de Christian Rafael, que narra este jogão.

Os comentários são de Diogo Martin e as reportagens ficam a cargo de David Silva. E terminando o jogo não deixe de acomoanhar a repercissão do resultado com o tradicional pós-jogo da Voz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook