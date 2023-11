Tottenham x Chelsea: escalações e onde assistir

O Tottenham volta, enfim, a campo para retomar a liderança desta edição do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira (6), no New Tottenham Hotspur Football Stadium, os Spurs recebem os Blues, no complemento da 11ª rodada da competição nacional.

Como chega o Tottenham?

Único invicto na Premier League, o Tottenham (oito vitórias e dois empates), o time do Norte de Londres parece que não sente a falta de Kane. Afinal, Son e Maddison fazem o torcedores pensarem em dias melhores na capital inglesa.

Perisic, porém, é o principal desfalque por lesão. Assim, o time do técnico Ange Postecoglou deve mandar o seguinte time a campo: Vicario, Porro, Romero, De Ven e Udogie; Sarr, Bissouma e Kulusevski; Maddison, Johnson e Son.

Como chega o Chelsea?

Ao contrário do Tottenham, o Chelsea, irregular, vem de derrota: um tropeço para o Brentford, em pleno Stamford Bridge. Os Blues estão no meio da tabela, e o técnico Mauricio Pochettino pede que o time tenha mais equilíbrio nos setores do campo.

A lista no departamento médico é grande: Fofana, Nkunku, Chukwuemeka, Chiwell, Chalobah e Lavia. A equipe que deve ir a campo tem: Sánchez, Disasi, Silva, Badiashile e Cowill, Fernández, Caicedo e Gallagher; Palmer, Jackson e Sterling.

Onde assistir

O Star+ (streaming) transmite o clássico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.