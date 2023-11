Newcastle reprova atos racistas contra Bruno Guimarães

Mais um caso de preconceito racial no futebol europeu. O Newcastle condenou, neste domingo (5), os atos racistas contra o volante Bruno Guimarães e o meia Willock, nas redes sociais, depois de a vitória sobre o Arsenal por 1 a 0, no sábado (4), no Saint James Park, em Newcastle, pela rodada 11 do Campeonato Inglês.

Guimarães, principalmente, foi alvo de racismo de torcedores do Arsenal, inconformados pela falta de cartão vermelho em uma dividida com Jorginho, dos Gunners. Na ocasião, ele acertou a nuca de Jorginho.

“O Newcastle United condena veementemente os abusos racistas enviados a Bruno Guimarães e Joe Willock por meio das redes sociais, após a vitória de sábado sobre o Arsenal. Nossa mensagem é clara. Não há espaço para racismo no futebol ou na sociedade. Estamos prestando apoio a Bruno e Joe e trabalharemos com as autoridades relevantes e plataformas de mídia social para identificar os responsáveis, para que possam ser responsabilizados”, pontuou.

Com o triunfo, o Newcastle foi para 20 pontos em 11 jornadas desta edição da Premier League.

