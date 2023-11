Lyon de John Textor segue afundado na lanterna do Francês

O Lyon vive uma crise precedente. O clube, cujo sócio majoritário é John Textor, dono, também, da SAF do Botafogo, está afundado na lanterna do Campeonato Francês. Neste domingo (5), em casa, mais um insucesso: um empate amargo com o Metz por 1 a 1. A bola rolou pela 11ª rodada da Ligue 1, no Parc Olympique Lyonnais.

Jallow, aos 32 minutos do segundo tempo, abriu o marcador para os visitantes. Alvero, aos 39, porém, evitou um desastre ainda maior para o pessoal de Textor.

Com quatro pontos, o Lyon ainda não venceu no Francês. Entretanto, como não entrou em campo na última jornada por conta de atos violentos em Marselha, tem um jogo a menos. Já o Metz, que também não vem bem das pernas, é o 16º lugar, com dez.

Assim, para Textor, o time que já conquistou o Campeonato Francês sete vezes (e de forma consecutiva) vai subir na tabela. Porém, aparentemente, sem grandes ambições na Ligue 1. O magnata, há pouco tempo, sinalizava com mais otimismo. Agora, tudo mudou.

Uma esperança de Textor é a janela de janeiro. Os dois nomes que estão fortes no radar são o do goleiro Perri e do zagueiro Adryelson, convocados, aliás, recentemente, para a Seleção Brasileira. A contratação da dupla alvinegra está bem encaminhada. A tendência é eles assinarem contrato no início de 2024.

