Campeão, Fluminense responde ao Vasco em rede social

Campeão da Copa Libertadores de 2023, o Fluminense já começa a tirar onda com seus rivais locais. O primeiro a ser zoado é o Vasco. Em uma rede social, o Tricolor respondeu a uma provocação antiga, lá de 2016.

Na época, o molecada de Xerém eliminou o Cruz-Maltino na semifinal da Taça Guanabara Sub-20 com uma goleada por 5 a 0. No Twitter, o Fluminense, então, escreveu “cinco muito” para o clube da Colina.

O Vasco não gostou e respondeu, com a taça da Libertadores, afirmando, ironicamente, que um dia o Fluminense chegava lá.

Neste sábado (4), contudo, após vencer o Boca Juniors, o Fluminense concretizou a “profecia” do rival, levou a Copa Libertadores e igualou com o Vasco, campeão em 1998. É claro que o Tricolor, cheio de moral e com a cristal alta, não deixou barato para o Vasco.

“Aí o Diogo Barbosa lançou, o Keno ajeitou, e o JK guardou”, respondeu naquele “diálogo” entre os gigantes do futebol brasileiro.

O Fluminense derrotou o Boca Juniors por 2 a 1, na prorrogação, neste fim de semana, no Maracanã, na grande decisão da Copa Libertadores. Cano e John Kennedy marcaram os gols para o time das Laranjeiras. Este, último, aliás, na primeira etapa do tempo extra. Agora, o time vai atrás do título mundial, taça que, no Rio de Janeiro, somente o Flamengo guarda em seu museu.

