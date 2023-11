Com falha bizarra do goleiro Bola de Ouro, Nottingham volta a vencer

Com direito a uma falha bizarra do melhor goleiro do mundo para a Bola de Ouro, o Nottingham Forest venceu por 2 a 0 o Aston Villa. O jogo foi neste domingo (5/11), no City Ground, casa do Forest, pela 11ª rodada da Premier League Inglesa. O jogo já estava 1 a 0 para os mandantes, gol de Ola Aina, quando, no primeiro minuto do segundo tempo, Mangala chutou de fora da área. O argentino espalmou, mas para dentro do próprio gol. Desesperado, tentou salvar. Mas não deu.

Para o Nottingham, foi um resultado espetacular. Afinal, o time vai aos 13 pontos, em 12º lugar. Dessa forma, se afasta mais da zona de rebaixamento. Além disso, acaba com jejum de vitória, pois vinha de quatro empates e duas derrotas nas últimas seis rodadas. E mais, venceu um rival que está lutando pelos primeiros lugares. Já o Aston Villa perdeu a chance de entrar no G4 (zona da Champions). Com 22 pontos, permanecerá na quinta posição.

Nottingham sai na frente

O Nottingham manteve a sua postura tradicional quando enfrenta equipes de npivel superior ao seu. Mesmo em casa, fechado e deixando a bola com o rival, buscando contra-ataques levados pelo atacante Elanga pela esquerda. E deu certo. Mesmo com apenas 27% de posse e chutando menos do que o Aston (12 a 5), conseguiu parar o setor ofensivo do time de Birmingham e saiu na frente quando o sueco Elanga fez boa jogada pela esquerda e tocou para Toffolo. Este rolou para o chute do nigeriano Ola Aina de fora da área, sem chace para Dibu Martinez.

Dibu falha e time da casa amplia

No segundo tempo, logo no primeiro ataque, e em lance parecido com o primeiro gol, Mangala mandou um chute de fora da área, cheio de estilo, Dibu Martínez voou para fazer uma defesa plástica num lance trivial e se deu mal. Sua espalmada morreu dentro do gol. Com 2 a 0 no placar aí é que o Nottingham se fechou de vez. Sofreu pressão. Mas o goleiro Vlachodimos (recem-contratado ao Benfica) fez intervenções seguras. Além disso, o time teve cuidado dobrado, para que não ocorresse e repeteco do jogo da nona rodada. Afinal, naquele 21/10, vencia o Luton Town por 2 a 0 e cedeu o empate nos minutos finais.

Aos 38, o volante brasileiro Danilo (ex-Palmeiras), que se recuperou de lesão que o tirou de ação nas últimas semanas, entrou para ajudar seu time a garantir a vitória e, enfim, mostrar que está recuperado para retomar a posição de titular.

