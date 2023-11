Daniel Alves recebe mensagem do irmão no nono mês de prisão

O irmão mais velho de Daniel Alves, Ney, postou uma mensagem de incentivo ao ex-jogador, que completou nove meses na cadeia (fará 10 meses em 20/11).

“Confiar é entender. E mesmo sem entender eu confio em ti, Deus. Glória a Deus. Bom dia”, escreveu Ney Alves. Para isso, ele usou caracteres brancos num fundo preto, no Instagram. Ney é cantor de forró e dirigente esportivo: preside o Juazeiro-BA.

O ex-jogador está preso desde 20 de janeiro, após acusação de estupro. A violência sexual teria ocorrido numa boate em Barcelona. Daniel já tentou habeas corpus para responder ao processo em liberdade, mais de uma vez. Entretanto, a justiça da Catalunha considera, entre outros fatores, que ele pode fugir, já que é milionário. Daniel também já trocou de advogado, mas não adiantou.

Porém, mesmo que sofra condenação, Daniel pode ter redução na pena. O tempo de prisão para esse tipo de caso, que poderia chegar a 12 anos, deverá cair porque a defesa do ex-jogador pagou 150 mil euros (R$ 800 mil) à Justiça. O valor é uma indenização que funciona como “atenuante de reparação de dano causado”.

Ex-mulher se queixou de Daniel

Daniel Alves está sempre em meio a polêmicas e controvérsias. No dia 27/10, ele gravou um áudio parabenizando uma de suas filhas pelo aniversário de 16 anos.

Assim, ele marcou a adolescente na rede social e, de acordo com o portal Uol, a jovem recebeu mensagens de ódio na internet.

A mensagem de Daniel para a filha dizia: “Eu te desejo, do fundo do meu coração, um feliz aniversário para você. Que você desfrute do seu dia, porque você merece, porque você é muito especial para mim e porque eu te amo muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Que você nunca se esqueça de que de onde o papai estiver, o papai ama você, com todos os sentimentos que essa palavra pode nos tocar”.

Entretanto, a ex-mulher de Daniel, Dinorah Sant’Ana, mãe da adolescente, disse que o jogador “tem histórico de ausência, mesmo durante marcos importantes da vida da filha”. Ela destacou, por exemplo, a omissão do pai no aniversário de 15 anos da jovem. Segundo Dinorah, o jogador não compareceu à festa em São Paulo, “mesmo sem ter compromissos profissionais que justificassem sua ausência”.

