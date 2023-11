Contra o pessimismo, torcida do Botafogo se apega à nova coincidência com 95

Em crise e com campanha de time que luta contra o rebaixamento no returno do Campeonato Brasileiro, o líder Botafogo acena com a possibilidade de protagonizar a maior entregada da história dos pontos corridos. Afinal, depois de estar com uma vantagem de 14 pontos para o segundo colocado, o Alvinegro, agora, vê o Palmeiras igualar a sua pontuação, mesmo com dois jogos a mais. No entanto, há um antídoto contra o pessimismo. E, principalmente, com algo muito relacionado ao “botafoguismo”.

A derrota para o Palmeiras por 4 a 3, no Estádio Nilton Santos, depois de estar vencendo os primeiros 45 minutos por 3 a 0, deixou sequelas difíceis na torcida alvinegra. Houve uma onda pessimista. Nas redes sociais, muita gente afirmou que estaria abandonando o barco. Quem ficou, no entanto, se apega a uma outra coincidência com 1995, ano do bicampeonato e último título brasileiro. Naquela época, o Glorioso também sofreu um revés bizarro: um 5 a 3 para o Cruzeiro, no Mineirão.

O enredo foi diferente, é verdade. A Raposa, jogando em casa, fez 2 a 0 e encaminhava uma boa vitória. O Botafogo fez o mais difícil. Virou para 3 a 2. No entanto, assim como no jogo da última quarta-feira, não soube administrar o resultado e levou um 5 a no lombo. Narcízio, duas vezes, e Túlio Maravilha anotaram os gols do Mais Tradicional. O Cruzeiro, por sua vez, foi às redes com Marcelo Ramos (3) e McClaren (2).

Botafogo teve sua revanche nas semifinais

O Botafogo terminou aquela primeira etapa de Brasileirão apenas na quinta colocação do Grupo A. No returno, deu uma guinada e terminou na liderança da chave. Na semifinal, contra o mesmo Cruzeiro, jogou por dois resultados iguais. Assim, com um empate em 1 a 1 na ida, segurou um 0 a 0 no Maracanã e avançou à decisão contra o Santos. O resto é história.

O time alvinegro, agora, busca o tricampeonato, o primeiro após 28 anos. O Cruzeiro será o rival do Botafogo na penúltima rodada da competição, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.