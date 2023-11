Festa pelo título do Fluminense na Libertadores será no dia 12 no Centro do Rio

O Fluminense já definiu o dia da grande festa, ao lado da torcida, para celebrar o título da Libertadores, conquistada neste sábado após vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, no Maracanã. Será no domingo, 12 de novembro, no Centro do Rio, a partir das 9h. A informação foi divulgada no site oficial do clube neste domingo.

“Precisamos de um grande evento, do tamanho da nossa conquista, que permita a merecida celebração entre nossos atletas e a torcida. Lotaremos o Centro do Rio, com direito a trio elétrico carregando nossos guerreiros, taça, shows e comemoração”, disse a nota do Fluminense. O clube ainda informará mais detalhes nos próximos dias. Vale destacar que, no dia 11, o Tricolor enfrentará o arquirrival Flamengo, pelo Brasileirão.

Volta Olímpica do Fluminense será no dia 22

Só que a celebração não vai parar por aí. O Tricolor informou que aproveitará o jogo contra o São Paulo, dia 22, no Maracanã, para uma outra festa. Mas desta vez com com direito a uma volta olímpica dos jogadores, além de shows. Afinal, a alegria pela conquista inédita não pode parar.

