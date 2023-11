Luis Díaz, com o pai sequestrado, entra no fim e salva o Liverpool

Luis Díaz foi o maior personagem do empate entre Luton Town e Liverpool, 1 a 1, neste domingo (5/11), pela 11ª rodada do Inglês. O atacante, que segue com seu pai sequestrado na Colômbia, estava liberado por causa do drama familiar. Mas pediu para treinar com o grupo e ser relacionado. Ficou no banco. Como seu time perdia por 1 a 0 (gol de Chong), o treinador Klopp o colocou em campo aos 38 da etapa final. Nos acréscimos, Luiz Díaz fez o gol de empate. E levantou a camisa com a frase: “Liberdade para papai”.

O jogo teve outro personagem. Darwin Núñez. O atacante uruguaio perdeu pelo menos sete chances claras para o Liverpool, uma sem goleiro. E, se Luis Díaz não tivesse empatado o jogo, a derrota será uma tremenda injustiça. Afinal, os Reds deram 24 finalizações e tiveram 74% de posse.

Veja aqui a classificação do Campeonato Inglês

Apesar de ver o time deixar escapar a vitória nos acréscimos, a torcida da casa vibrou muito com o resultado no acanhado Kenilworth, casa do Luton, com seus 11.500 lugares. Afinal, o time foi aos seis pontos e saiu da zona de rebaixamento: é o primeiro fora do Z3, em 17º lugar. O LIverpoolé o quarto colocado, com 24 pontos.

Darwin perde gols

No primeiro tempo, só deu Liverpool. Foi pressão total, com Darwin arriscando três chutes de fora da área para defesas de Kaminski e duas na marca do pênalti que ele pegou mal. Salah também perdeu uma chance. No segundo tempo, o Liverpool seguiu em cima. Os Reds perderam pelo menos cinco oportunidades claras. Duas delas inacreditáveis com Darwin Núñez. Na primeira, recebeu de Salah na pequena área e sem goleiro. Mas chutou por cima da trave. Quase em seguida, novo passe de Salah. Darwin entrou na área e chutou para defesa do goleiro Kaminski. Gapko também desperdiçou gol certo.

Luis Díaz evita o pior

Aos 34, veio o impensável. O Liverpool teve um escanteio a seu favor e, na confusão, o Luton recuperou a bola, com Barkley. Os zagueiros dos Reds estavam no ataque e não chegaram a tempo para evitar a conclusão de Chong – que recebeu do atacante nascido em Burkina Faso, Kaboré. Era o gol da vitória do Luton Town? Não. Klopp colocou Díaz em campo e o colombiano empatou nos acréscimos, encontrando forças no drama familiar que vive. Jogou poucos minutos, mas virou o personagem principal da rodada inglesa.

Jogos da 11ª rodada da Premier League

Sábado (4/11)

Fulham 0x1 Manchester United

Brentford 3×2 West Ham

Manchester City 6×1 Bournemouth

Sheffield United 2×1 Wolverhampton

Burnley 0x2 Crystal Palace

Everton 1×1 Brighton

Newcastle 1×0 Arsenal

Domingo (5/11)

Nottinhgham Forest 2×0 Aston Villa

Luton Town 1×1 Liverpool

Segunda-feira (6/11)

Tottenham x Chelsea – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.